Pesanti messaggi di razzismo e minacce di morte all’ex attaccante: l’adolescente si consegna alla polizia

Ian Wright, leggenda dell’Arsenal ha rivelato di essere stato vittima di episodi di razzismo, un adolescente ha ammesso tutto e deciso di consegnarsi alla polizia. L’ex attaccante ha postato sul suo profilo Twitter gli screenshot con oltre 20 messaggi sul profilo Instagram dove risultavano pesanti offese e minacce di morte.

Martedì sera la polizia irlandese ha rilasciato una dichiarazione. “Garda Síochána (il nome delle forze dell’ordine in Irlanda, ndr) sta indagando su un incidente in cui commenti razzisti sono stati pubblicati su piattaforme di social media. Non è stato ricevuto alcun reclamo formale, ma è stata avviata un’indagine sui commenti in linea con la nostra strategia di diversità e integrazione. Un adolescente maschio adulto si è presentato volontariamente ed è stato ascoltato”.