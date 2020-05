Petr Cech, il terribile infortunio e l’incidente nel parcheggio. Da guardalinee a portiere di hockey [VIDEO]

Ex portiere di Viktoria Plzeň, Chmel Blšany, Sparta Praga, Rennes, Chelsea e Arsenal, Petr Cech compie oggi 38 anni. Nel 2002 ha vinto il Campionato Europeo Under-21 con la nazionale della Repubblica Ceca. Tra il 2002 e il 2016 ha fatto parte della nazionale maggiore, di cui detiene il record di presenze con 124 partite disputate. A livello di club ha invece vinto 4 campionati inglesi, 5 FA Cup, 3 Coppe di Lega inglesi, 4 Supercoppe inglesi (Community Shield), 1 Champions League e 1 Europa League.

Cech è noto anche per il suo caschetto, compagno inseparabile dal 2006. Dopo uno scontro di gioco con Stephen Hunt del Reading venne operato per ridurre una frattura al cranio. A 98 giorni dall’infortunio il portiere è rientrato in campo il 20 gennaio 2007 contro il Liverpool. Nella stessa partita dell’infortunio di Cech si fece male anche il portiere di riserva del Chelsea, ovvero l’italiano Carlo Cudicini, anche lui colpito alla testa e portato d’urgenza in ospedale.

Dopo una sconfitta per 3-4 con la maglia dell’Arsenal contro il Liverpool, il portiere ceco fece una manovra incerta nel parcheggio dell’Emirates Stadium, cosa che gli costò parecchio visto che la sua auto ne uscì parzialmente distrutta. Sempre con i Gunners, dopo aver espugnato il campo del Newcastle, Cech ha pensato di rilassarsi svestendo i panni del portiere ed indossando quelli del guardalinee in una gara del campionato femminile.

Oggi Cech fa ancora il portiere ma di hockey su ghiaccio. All’esordio da professionista con i Guildford Phoenix, squadra di NIHL 2, la seconda divisione dell’hockey inglese, il portiere ceco ha timbrato la vittoria della sua squadra. La gara contro gli Swindon Wildcats 2 è terminata 2-2 nei regolamentari, poi agli shootout è stato decisivo proprio Cech: ne ha parati due, tra cui quello decisivo per la vittoria e per centrare il terzo successo in altrettante partite di campionato. Insomma o su un campo da calcio o in un palaghiaccio, Cech è sempre in grande forma. In basso il VIDEO del terribile infortunio del 14 ottobre 2006.