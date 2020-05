La polizia fa irruzione all’allenamento: controllo a sorpresa per la capolista del campionato

Sono arrivate notizie importanti sulla ripresa in Serie A, oggi è arrivato l’ok per il ritorno in campo per gli allenamenti di gruppo a partire dal 18 maggio. Aggiornamenti anche dall’Austria. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, controllo a sorpresa della polizia durante gli allenamenti del Lask di Linz, squadra che guida la classifica della Bundesliga austriaca di calcio. E’ stato verificato che non ci fossero troppi calciatori in campo durante la seduta ed il rispetto della distanza di sicurezza, per evitare la propagazione del Coronavirus. Una misura, insomma, finalizzata alla verifica del protocollo previsto per la fase 2.