“Ha la polmonite, ma non è Coronavirus”: centrocampista non si presenta all’allenamento

Le squadre tornano in campo per la ripresa della preparazione, in attesa di novità sull’inizio dei campionati. Anche la Liga sta studiando la migliore soluzione possibile, nel frattempo va registrata una notizia. E’ allarme in casa Betis, Sergio Canales non si presentato al centro sportivo, come fa sapere il club di Siviglia attraverso le colonne di Estadio Deportivo, il centrocampista il classe ’91 sarebbe stato colpito da una “polmonite batterica comune” e che quindi non avrebbe nulla a che fare con il Coronavirus. E’ invece risultato positivo il portiere Joel Robles, al momento si trova in isolamento domiciliare.