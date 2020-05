Anche in Portogallo c’è voglia di far ripartire il calcio. I primi test delle squadre hanno però evidenziato la positività al Coronavirus di 8 calciatori: Tavares del Benfica, tre casi al Vitoria Guimaraes, cinque al Famalicao e Moreirense. Ma, come specificato dalla Federazione portoghese, i giocatori positivi non obbligheranno tutta la squadra alla quarantena.