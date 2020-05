Portogallo, è ufficiale: il campionato riparte il 4 giugno

“Al fine di garantire che gli stadi siano rigorosamente controllati e che vengano eseguiti test medici su tutti i professionisti coinvolti nelle partite, la data del 4 giugno 2020 è stata fissata per la prima partita del 25° turno della Primeira Liga”. E’ un breve estratto del comunicato ufficiale pubblicato poco fa dalla Lega del campionato di calcio portoghese, che annuncia il ritorno in campo per il 4 giugno. Dopo la Germania e l’Inghilterra (con l’ok del Premier ma ancora una serie di punti da chiarire), anche il Portogallo è dunque pronto a ripartire.