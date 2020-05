Tragedia nel mondo dello sport: precipita aereo ultraleggero, muoiono due nuotatori

Una tragedia si è consumata questa mattina a Nettuno. Intorno alle 10.40, un aereo ultraleggero è precipitato poco dopo il decollo alla scuola di volo di Crazy Fly, in via Avezzano. Le due persone all’interno sono due nuotatori, che purtroppo hanno perso la vita: si tratta di Fabio Lombini (In Sport/ Vigili del Fuoco), 22enne di Castrocaro Terme, e di Giole Rossetti (Aurelia Nuoto) 23enne di Roma. L’aereo, dopo la caduta in seguito al decollo, avrebbe preso fuoco, ma le cause sarebbero ancora da accertare.