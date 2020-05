Premier League, allo stadio col sorteggio: con capienza ridotta si entra grazie alla lotteria [DETTAGLI]

La Premier League non ha ancora una data certa per la ripresa del campionato 2019/2020. Ma si guarda già al futuro. Come spiega il ‘The Sun’, si potrebbe avere una curiosa novità per la prossima stagione. Se la situazione non migliorerà nei prossimi mesi, allo stadio potrà accedere un numero limitato di persone. Ecco perché potrebbe nascere una specie di lotteria, un sorteggio per i posti a sedere negli impianti. Sia per gli abbonamenti che per assistere alle singole gare sarà necessaria una buona dose di fortuna.

Un’estrazione a cui partecipano tutti gli abbonati per la stagione 2019/20, con in palio un season ticket per quella successiva. La probabilità che almeno fino a inizio 2021 si debba giocare a porte chiuse o con un numero limitato di persone allo stadio è reale, ma in Inghilterra hanno già un’eventuale soluzione.