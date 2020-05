Premier League, l’annuncio di Johnson: “può ripartire dopo il 1° giugno”

Anche la Premier League si prepara a tornare in campo. Il Governo inglese ha infatti dato l’ok alla ripresa delle competizioni sportive, a partire dal 1 giugno. La fase 2, come indicato da Boris Johnson nel discorso in Parlamento consente infatti il “normale svolgimento degli eventi culturali e sportivi a porte chiuse”: la notizia consente dunque il ritorno del campionato che dovrebbe concludersi in estate, le partite si giocheranno a porte chiuse.

Al momento non è stata comunicata una data ufficiale, ma che secondo indiscrezioni potrebbe essere tra l’8 ed il 12 giugno con conclusione delle competizioni a luglio. Non tutti i club però sono favorevoli, secondo quanto riferito dal ‘Telegraph’ sarebbero infatti addirittura otto le squadre contrarie alla ripartenza della Premier League.