Nuovi casi positivi al Coronavirus si sono verificati nel mondo del calcio inglese. Nel dettaglio è del Burnley uno dei sei positivi della Premier League, la conferma è arrivata direttamente dal club che ha comunicato che si tratta di Ian Woan, vice allenatore. Il tecnico è asintomatico e andrà in quarantena per una settimana, da lunedì in poi verrà effettuato un nuovo test.

