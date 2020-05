Premier League, ecco la data della ripartenza: c’è l’accordo tra i club, inizio con il botto

Anche la Premier League si prepara a tornare in campo per la ripresa della stagione. Ieri sono ricominciati gli allenamenti di squadra, oggi la decisione dei 20 club sulla data, secondo quanto riporta il Telegraph il ritorno in campo è previsto per il 17 giugno. Si inizia subito con il botto e con recuperi Manchester City-Arsenal e Aston Villa-Sheffield United, poi nel weekend spazio alla 30esima giornata. Il finale di stagione è previsto per il 2 agosto. Adesso la decisione dovrà essere ratificata dalla Federcalcio inglese che comunque sembra indirizzata a dare il via libera.