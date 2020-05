Premier League, il piano di Boris Johnson: “Far tornare i tifosi allo stadio ad ottobre”

Ancora sono tanti i punti interrogativi sulla ripresa dei campionati (al momento certa soltanto in Germania), eppure c’è già chi pensa a far tornare i tifosi allo stadio. In Inghilterra, il premier Boris Johnson avrebbe infatti in mente un piano di riapertura in cinque punti che si concluderebbe con il ritorno al calcio a porte aperte. E’ il Mirror a rivelarlo. Da ricordare come, al momento, la Fase 2 nel paese britannico è prevista per il 18 maggio, così come – stando alle notizie di ieri – la ripresa degli allenamenti delle squadre. Tuttavia, sempre secondo quanto rivela il tabloid, Johnson domani presenterà le 50 pagine del suo piano che partirebbe già da lunedì.