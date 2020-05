Il presidente dell’Almeria perde a FIFA 20 e distrugge la tv [VIDEO]

Ci si può arrabbiare durante un torneo di beneficenza? Probabilmente sì, almeno a giudicare da quanto avvenuto in Spagna. Lo sceicco Turki Al-Sheikh, presidente dell’Almeria, terzo in classica nella Segunda Division prima dello stop per il Coronavirus, ha organizzato un torneo di beneficenza a FIFA 20, ricevendo i complimenti di tante celebrità: da Messi a Maradona. Ma quando c’è competizione può accadere di tutto. E non importa se i proventi fossero destinati alla lotta contro il Coronavirus. Dopo aver incassato un gol nella partita contro un altro sceicco, ovvero Saud Al-Suwailem, ex presidente dell’Al-Nasr, il proprietario dell’Almeria ha sfogato la sua rabbia sulla tv: “Niente di grave. Una nuova televisione e torneremo alla festa, che non è finita”, ha scritto il presidente sul suo account Twitter. In basso il VIDEO dell’accaduto.