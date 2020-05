“Prima di giocare mangia tonno a colazione, invece dopo cena…”, le rivelazioni su Lewandowski

Lewandowski si continua a confermare uno dei migliori attaccanti in circolazione. Non solo qualità dal punto di vista tecnico, ma anche grande professionalità fuori dal campo come spiega il difensore della SPAL Thiago Cionek a ESPN.

LA DIETA – “È un tipo che ha sempre voglia di migliorare come calciatore e per questo ha una dieta speciale che gli ha creato sua moglie. Lei è una nutrizionista famosa in Polonia. Robert mi ha detto che il grande passo in avanti in carriera, quando è arrivato nei grandi club e in nazionale, lo ha fatto quando ha cambiato del tutto il modo di mangiare. Sua moglie lo ha aiutato molto e adesso altri calciatori della nazionale, cinque o sei, seguono la stessa dieta. È un modo differente di prepararsi alle partite e di alimentarsi, che è fondamentale per lui. E quando andiamo in ritiro, Robert vuole trasmettere questo metodo a altri calciatori”.

“Il giorno della partita mangia parecchie proteine e sempre tonno a colazione. Evita tutto quello che contiene lattosio e glutine. Il giorno prima di giocare, dopo cena, si fa un piatto di crema di riso per riempire il corpo di carboidrati e zuccheri per giocare il giorno dopo. E poi, quando deve recuperare, verdure e avocado”.