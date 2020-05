Probabili formazioni Serie A: Ranieri punta sul trio Bellanova-Conte-Di Maio, il Brescia chiama Azzolina

Il campionato di Serie A è entrato ormai nella fase decisiva, si gioca la 35ª giornata del massimo torneo italiano. Il turno si apre con il botto, nel primo anticipo del sabato in campo lo schiacciasassi Atalanta, di fronte il Bologna protagonista comunque di una buona stagione. In serata un’altra partita che non ha bisogno di presentazioni, si tratta del derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa.

Nel lunch match della domenica la Lazio chiamata a mantenere la vetta della classifica, l’avversario sarà il Cagliari. Alle 15 altre gare molto interessanti: Parma-Napoli, Sassuolo-Milan e Spal-Roma, per la salvezza sfida tra Lecce Brescia e Torino-Hellas Verona. Gara tra ‘bianconeri’ quella tra Udinese e Juventus, chiude il posticipo tra Inter e Fiorentina.

Probabili formazioni Serie A

Uno dei match più importanti della giornata mette di fronte Sampdoria e Genoa, si tratta di una vera e propria sfida decisiva per la salvezza. Il club blucerchiato, attualmente, occupa il terzultimo posto e al momento sarebbe retrocesso. Il presidente Ferrero non può permettersi un passo falso e nella giornata di giovedì ha chiamato Claudio Ranieri: “mister, dobbiamo farli piangere”. Il tecnico, allora, decide di schierare la ministra Bellanova: “è la persona giusta per far commuovere gli avversarsi, magari qualche lacrimuccia scende anche ai tifosi. Anzi. Per far piangere i tifosi servono Conte e Di Maio, tutti aspettano ancora la cassa integrazione”. La difesa della Sampdoria sarà dunque formata da Bellanova-Conte-Di Maio.

Il Brescia è ormai in Serie B ed il presidente Cellino vuole chiudere il campionato in bellezza: “giochiamo in modo troppo ignorante”. Balotelli si sente chiamato in causa e scappa dal ritiro. Al suo posto giocherà Lucia Azzolina. La scelta è sicuramente discutibile, riuscirà la ministra ad innalzare il livello della squadra?

I consigli del Fantacalcio

E’ rischioso schierare in formazione Giuseppe Conte, considerando il numero delle donne presenti sugli spalti, le distrazioni rischiano di portare ansia da prestazione per il Premier. Più facile scommettere su una conferenza stampa al termine della partita. Tutti gli altri politici invece possono regalare soddisfazioni, con le palle (quelle raccontate) ormai sono grandi esperti.

Questo racconto non corrisponde assolutamente alla realtà. E’ frutto della fantasia della nostra redazione. L’idea nasce per cercare di ‘alleggerire’ la mente dei lettori, nelle ultime settimane riempita soltanto da notizie negative. Noi di solito amiamo raccontare ciò che succede in campo e tutto ciò che lo circonda, e per questo vogliamo provare a farlo anche in un momento del genere. Con leggerezza e un po’ di ironia, provando a strappare qualche sorriso. Speriamo che l’iniziativa possa essere apprezzata da chi ci legge.