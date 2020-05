“Il problema è ricostruire l’aspetto metabolico, seguendo il lato psicologico”, le indicazioni sulla ripresa

La Serie A torna in campo per la preparazione. Ma non solo, anche le squadre degli altri Paesi lavorano per una ripresa in sicurezza, un aspetto che dovrà essere valutato è quello psicologico. Paolo Rongoni, attuale preparatore atletico di quel Lione (ed ex di Lazio, Roma e Marsiglia) a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha affrontato la situazione. “Per tornare in forma ci vorrà un po’, è inevitabile. Almeno tre settimane, forse anche quattro, i primi 15 giorni saranno di allenamenti individuali, poi servono un paio di settimane di sedute collettive. Il problema più grande è ricostruire l’aspetto metabolico, seguendo anche il lato psicologico. Questa è una situazione diversa dalla preparazione pre-campionato». Già, anche perché lì gli atleti vengono da un periodo di vacanze, relax mentale, divertimento, qui da due mesi di lockdown. «Ed infatti sarà fondamentale la mente. È per questo che dico che bisogna introdurre subito il pallone: perché è lo strumento di lavoro e perché si possono fare lavori rispettando il distanziamento anche con la palla”.

“Bisognerà riattivare subito l’attività cardiovascolare. Il cuore è un muscolo, va allenato, ha bisogno di stress. La ripresa dovrà essere progressiva, il rischio più grande è quello di aumentare subito l’intensità. Il virus attacca il sistema cardiocircolatorio e quando un atleta fa certi lavori, magari ha le difese immunitarie più basse. Va ricostruita la condizione, la base. All’inizio si lavorerà al 60-70% della frequenza massima, poi si salirà in base anche alle indicazione degli staff medici. Sicuramente qualcuno avrà perso qualcosa negli aspetti coordinativi”.

GLI INFORTUNI – “Quelli muscolari sono i più probabili, soprattutto sulla catena posteriore. Mi vengono in mente i flessori, ad esempio: stare maggiormente seduti, dormire di più comprime la colonna vertebrale, i giocatori saranno sicuramente più rigidi”.