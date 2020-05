Lo scorso 8 maggio è stato tratto in arresto un nordafricano che progettava un attentato. Secondo quanto riportano i media spagnoli, la Guardia Civil, aiutata dall’intelligence marocchina, ha fermato il soggetto che, influenzato dalla propaganda dell’ISIS, aveva in mente di effettuare un attacco durante un ‘Clasico’ tra Barcellona e Real Madrid. L’uomo, residente in Spagna da 10 anni, avrebbe voluto recarsi al ‘Camp Nou’ con un coltello per tagliare la gola di uno dei tifosi.