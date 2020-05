Pronostici Bundesliga, si gioca la 28ª giornata: occhi puntati sul Der Klassiker, trappola Bayer Leverkusen

Pronostici Bundesliga – Primo appuntamento infrasettimanale con la Bundesliga tedesca dopo la ripresa del campionato. Si gioca la 28ª giornata. Ad aprire le danze sarà il Der Klassiker Borussia Dortmund-Bayern Monaco. Sfida importantissima in chiave Meisterschale. Dopo questo gustoso anticipo altri tre match molto interessanti, tra i quali spicca Bayer Leverkusen-Wolfsburg. Mercoledì 27 maggio si giocano altre cinque gare. I pronostici di CalcioWeb per gli appassionati di scommesse.

Borussia Dortmund-Bayern Monaco GOAL – E’ la gara più attesa, il Der Klassiker, quella che può decidere il campionato. Bavaresi con 4 punti di vantaggio e che in caso di successo potrebbero chiudere il discorso Meisterschale. Gialloneri imbattuti in casa e con un Haaland in più rispetto alla gara di andata, finita 4-0 per il Bayern. Borussia sempre in gol in casa, stessa cosa si può dire per il Bayern in trasferta, anche se Lewandowski e compagni hanno conosciuto due volte la sconfitta (Eintracht Francoforte e Borussia Monchengladbach). Gara che promette spettacolo e gol. Diamo una leggera preferenza ai padroni di casa con l’1X ma per gli amanti del rischio c’è anche il segno X, che vale oltre 4 volte la posta.

Werder Brema-Borussia Monchengladbach 2 – Il Werder Brema ha ottenuto la vittoria in casa del Friburgo nell’ultimo turno. Ma in casa ha ottenuto i tre punti solo a settembre contro l’Augsburg. Di fronte un Borussia ferito, dopo la sconfitta interna contro il Leverkusen. Ospiti che hanno fatto molto bene fuori casa (7 vittorie su 13 partite) e hanno vinto le ultime tre trasferte a Brema.

Bayer Leverkusen-Wolfsburg GOAL+OVER – Una delle squadre più in forma del campionato contro una che difficilmente soccombe. Havertz e compagni avranno vita dura contro i Lupi, capaci di evitare la sconfitta in 9 delle 13 trasferte disputate sin qui. Gara che solitamente vede tanti gol (16 nelle ultime 5 assolute, addirittura 26 nelle ultime 5 in casa del Bayer).

RB Lipsia-Herta Berlino OVER – Altre due squadre in ottima forma. Il Lipsia ha dato 5 gol al Mainz in trasferta, l’Herta è reduce da due vittorie convincenti (prima con l’Hoffenheim, poi nel derby contro l’Union). Altra gara che promette spettacolo (34 gol in 7 precedenti assoluti).

Union Berlino-Mainz GOAL – I berlinesi sono una delle squadre ripartite peggio: due sconfitte senza gol all’attivo. Il Mainz, dopo il pari esterno a Colonia, ha preso 5 gol dal Lipsia in casa. Entrambe in cerca di riscatto e allergiche al pareggio (1 solo in casa per l’Union, così come in trasferta per il Mainz). Prevediamo reti da entrambe le parti.

