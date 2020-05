Altre indiscrezioni sul protocollo per la ripresa: rimane la quarantena di gruppo in caso di singola positività

Altre indiscrezioni, oltre a quelle già emerse in mattinata, in merito al protocollo sulla ripresa del calcio italiano inviato dalla FIGC al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Così come infatti riferisce Sky Sport, pare che nel documento rimanga in vigore la quarantena di gruppo di due settimane anche in caso di positività di un singolo calciatore. Tema, questo, di forti discussioni nei giorni scorsi. E’ stato però anche detto che la norma può essere modificata in base all’andamento dei contagi. Spadafora ha riferito che il protocollo sulla ripresa non si discosta molto da quello sugli allenamenti. Non resta che attendere il 28 maggio.