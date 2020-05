Il Psg di Khelaifi flirta con Cristiano Ronaldo: costa 70-80 milioni, ma sarà decisiva la volontà di CR7

Nella giornata di ieri Cristiano Ronaldo ha ripreso la preparazione in vista dell’eventuale ritorno del campionato di Serie A, la situazione sarà più chiara dal 28 maggio quando verrà presa una decisione definitiva. Nel frattempo continuano a circolare voci sul futuro dell’asso portoghese, le ultime indicazioni sono arrivate dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’.

Il contratto con con la Juve scade a giugno 2022, ma la sua volontà peserà moltissimo. Il Psg potrebbe permettergli di continuare a segnare tanti gol ed avere un ruolo da ambasciatore per il Mondiale 2022, CR7 a Torino sta bene e ha uno stipendio da 31 milioni a stagione, pesante per le casse e i conti da fair play di qualsiasi club. L’aspetto principale quindi non è ipotizzare il prezzo di un ipotetico trasferimento – i bianconeri sborsarono nel 2018, 100 milioni ed il valore è ancora su livelli di 70-80 milioni – ma considerare le sue priorità. Anche per questo, l’ipotesi più plausibile è che resti alla Juve fino al 2022: altri due anni di A.