Non è il primo e non è detto che sia l’ultimo. Un altro calciatore è finito nella bufera per aver violato le norme sul lockdown imposte dal proprio governo. Il centrocampista del Wolverhampton e della Nazionale Under-21, Morgan Gibbs-White, come si legge su TMW avrebbe pubblicato su Snapchat un breve filmato che lo ritrae a una festa insieme a un gruppo di amici in pieno centro a Londra.Il Wolverhampton ha già annunciato provvedimenti disciplinari.