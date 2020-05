“Qualcuno vuole fare il furbo, ho le prove”: il presidente Pozzo minaccia battaglia

“Da noi c’è una grande dose di individualismo, di egoismo, qualcuno vuole fare il furbo, giocando con il pallone: io ne ho le prove”. Sono le dichiarazioni del presidente dell’Udinese, Giampaolo Pozzo, parlando a Radio Anch’io lo sport in riferimento alle polemiche degli ultimi giorni sulla ripresa della preparazione. “Il primo Protocollo, che prevedeva la quarantena ai giocatori per tutta la durata della fase finale del campionato, era impossibile da applicare, per me, e per essere coerenti, c’è bisogno di tutto il mese di giugno per allenarsi bene. A fine giugno, poi, si ricomincia. Bisogna trovare un accordo”.

“Attorno a noi si è creato un grande equivoco, i nostri medici sono preoccupati dal fatto che non esiste una legislazione in grado di chiarire bene la loro responsabilità penale. Io, da azionista dell’Udinese, non posso risolvere una questione penale: da noi i Tribunali funzionano bene e vogliamo rispettare la legge. Per tranquillizzare medici e dirigenti, la scorsa settimana ho sentito il dovere di scrivere la lettera, che non c’entra niente col fatto di non voler giocare, perché noi vogliamo giocare”.

“Non siamo d’accordo però sul fatto di tornare a giocare il 13 giugno, è un insulto all’intelligenza: se ascoltiamo qualsiasi preparatore atletico dirà che, dopo due mesi di inattività, al calciatore serve minimo un mese di allenamento vero. Non quelli attuali: allenamenti agonistici, con la palla, con le partitelle, con gli scontri fisici. Sarebbe opportuno trovare una soluzione logica per giocare, evitando infortuni. Si guarda con trionfalismo alla Germania, ma loro già hanno diversi infortuni e giocano ‘solo’ una partita alla settimana; da noi se ne vogliono giocare due a settimana, dopo esserci allenati 15 giorni. Le 5 sostituzioni? Sono favorevole, come sono favorevole a iniziare ma in sicurezza. C’e’ ancora tempo ma facciamolo con il cervello. L’ideale sarebbe ripartire a fine giugno”.