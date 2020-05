Quattro anni fa fu dato per morto, ma era una truffa: è vivo ed ha cambiato vita. L’assurda storia dell’ex calciatore

Considerato talento emergente, viene dato per morto dopo un incidente, ma è vittima di una truffa ed è costretto a riappropriarsi col tempo della propria vita. E’ l’assurda storia di Hiannick Kamba, calciatore congolese arrivato fino alla Primavera dello Schalke. A scoprire il tutto la Bild, a riportare la notizia la Gazzetta dello Sport.

Dopo le giovanili in Germania, insieme a Manuel Neuer, Kamba aveva proseguito la carriera nei dilettanti. Poi, quattro anni fa, la notizia del decesso a causa di un incidente stradale in Congo. Niente di più falso. L’ex calciatore è vivo è adesso fa l’elettricista. Sul caso di cui è stato vittima sta indagando la procura di Essen. Di mezzo pare esserci l’ex moglie, che avrebbe inscenato la storia dell’incidente per ricevere il premio dell’assicurazione. Il procuratore Anette Milik ha dichiarato sulla vicenda: “L’imputato è accusato di frode. Ma lei nega il fatto. Kamba ha dichiarato di aver lasciato i suoi compagni di notte in un viaggio all’interno del Congo nel gennaio 2016 ed era stato lasciato senza documenti, denaro, telefono”.

A due anni dal fatto, Kamba aveva provato a far rientro in Germania facendo sapere a tutti che la notizia non era vera. Diverse indagini prima di potersi riappropriare della sua vita, la buona notizia è infatti che il personaggio di questa assurda vicenda ha per fortuna riottenuto il lavoro.