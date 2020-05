“Il Milan mi ha contattato, ma il Coronavirus ha frenato tutto”: la rivelazione dell’allenatore

“C’è stato un interessamento da parte del Milan, ma con l’emergenza Coronavirus ci sono state cose più importanti a cui pensare che non se io fossi l’uomo giusto per loro o meno. Il mio ruolo? Dipenderà dalle richieste del club, ma io non sono molto interessato alla parte finanziaria. Per me è importante avere una certa influenza nelle scelte che non ha nulla a che vedere con il potere, anche se a volte ne hai bisogno per portare avanti certe idee”. Sono le dichiarazioni Ralf Rangnick. L’attuale dirigente del gruppo Red Bull ha confermato ai microfoni di Mittledeutsche Zeitung l’interesse del club rossonero per la prossima stagione. Previsti nuovi contatti nelle prossime settimane.