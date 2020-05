“Ravel Morrison era molto più forte di Pogba”, l’ex attaccante scatena la reazione

L’ex Lazio Ravel Morrison è considerato come un calciatore dal talento enorme, l’inglese però non è riuscito ad esprimersi al meglio durante la sua carriera. Sulle qualità del giocatore del Middlesbrough ha parlato Wayne Rooney. “Ricordo – ha scritto nella sua rubrica sul Sunday Times – di aver visto Ravel Morrison e aver pensato che avesse tutto il necessario per un giocatore del suo ruolo. Fece tre tunnel a Nemanja Vidic nel giro di un minuto in una partita di allenamento. Ma ha lottato con lo stile di vita e il suo ambiente, il che è stato triste per lui. Perché ho visto salire Paul Pogba, Jesse Lingard e tutti questi giocatori. E Ravel era meglio di chiunque altro per distacco”.