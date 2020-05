Le squadre in giro per il mondo iniziano ad allenarsi. Ma c’è chi sciopera. Il Rayo Vallecano, squadra spagnola militante in Segunda Division, ha deciso di non scendere in campo per la seduta odierna in segno di protesta nei confronti del club. Stando a quanto riportato dall’agenzia ‘EFE’, la scelta dei calciatori sarebbe dettata dall’applicazione da parte della società di un ERTE (Expediente de Regulación de Empleo), che ridurrebbe gli ingaggi di tutti i tesserati.