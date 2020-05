Ex Real Madrid rischia grosso: arrestato per traffico di cocaina, ma poi chiarisce

Lo si potrebbe definire il classico “brutto quarto d’ora” (in questo caso, qualcosa in più). E’ quello che ha vissuto l’ex calciatore del Real Madrid Edwin Congo. Così come riporta Tuttomercatoweb, la meteora della compagine blancos è stata arrestata dalla polizia spagnola in un’operazione contro il traffico di cocaina insieme ad altre dieci persone. Dopo aver chiarito la sua posizione davanti al giudice però, specificando che i contatti con quelle persone erano legate solo alla vendita di smeraldi, è stato rilasciato.