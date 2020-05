“Il Real Madrid potrebbe giocare lontano dal Bernabeu fino al 2021”

La speranza di tutti è il ritorno alla normalità, la fine della pandemia e anche – di conseguenza – la ripresa del calcio. E’ evidente però che, se di ripresa si tratterà, nei prossimi mesi sarà comunque a porte chiuse. E allora il Real Madrid potrebbe prendere una decisione abbastanza importante: non giocare nel suo stadio, il Santiago Bernabeu.

E’ quanto si legge su As: “Il Real Madrid ha preso la “ferma decisione” di giocare le prossime partite a porte chiuse a Valdebebas . Inoltre, continuerà lì fino a quando il governo non autorizzerà la presenza del pubblico negli stadi, che, secondo le previsioni del club, potrebbe prolungare l’esilio fino al gennaio 2021. ‘Sarà per molto tempo. Al momento, finiremo lì questa stagione, ma la cosa più sicura è che dobbiamo anche iniziare la prossima'”.