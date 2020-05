Real Madrid, il Santiago Bernabeu cambia look: idea rivoluzionaria per il terreno di gioco dello storico stadio

Un look diverso, una grande novità per il Santiago Bernabeu. Lo stadio del Real Madrid è pronto a cambiare volto. Più moderno, funzionale e adatto a qualsiasi tipo di spettacolo: da partite a concerti fino ad altri eventi sportivi e non. Uno stadio rivoluzionario che potrebbe diventare un’ambita meta turistica. Ma la grandissima novità sarà il terreno di gioco rimovibile, retrattile, pensato proprio per i diversi eventi che lo stadio dovrà ospitare. Come riporta ‘Marca’, per tutti questi motivi era essenziale disporre di un prato che potesse essere rimosso in pochi minuti. Il campo del Bernabeu si adagerà su sette o otto tavole scorrevoli che, quando servirà, faranno scomparire l’erba, con il terreno che sarà tenuto a temperatura e pronto per il seguente utilizzo.