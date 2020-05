Retroscena Inter sugli allenamenti: “I calciatori si sarebbero opposti”

Le squadre del campionato di Serie A stanno iniziando a tornare in campo per la ripresa della preparazione, per il momento previste sessioni individuali, mentre per il lavoro di gruppo bisognerà attendere il 18 maggio. L’intenzione è giocare a partire dalla prima metà di giugno e concludere il massimo torneo italiano entro il 2 agosto.

Nel frattempo emerge un retroscena sullo slittamento degli allenamenti dell’Inter. Il club nerazzurro aveva annunciato la ripresa prima per la giornata di martedì e poi per quella di mercoledì, ma secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’ un gruppo di calciatori si sarebbe opposto: “Prima i tamponi e i responsi medici, poi ci alleniamo. Senza sicurezza non ci alleniamo”.