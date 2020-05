Il retroscena di Mourinho all’Inter: “Era furioso, distrusse un lettino di ferro…”

Tanti momenti belli, quasi tutti, ma è anche normale ci siano quelli meno belli, in cui prevale l’arrabbiatura per qualche episodio particolare. E così, durante l’esaltante esperienza di José Mourinho all’Inter, c’è un fatto in particolare di cui ci si ricorda: la sfuriata durante l’intervallo della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev. A raccontarla è l’ex ds Marco Branca in un’intervista a Libero.

“Ricordo quella nell’intervallo a Kiev – si legge su fcinter1908 – quando stavamo perdendo 1-0 con la Dynamo ed eravamo con un piede fuori dalla Champions a novembre. Era trasfigurato, così furioso che ha distrutto un lettino da massaggi, di ferro, pesantissimo, non so come abbia fatto. Poi la rete di Milito all’86’ e la zampata di Sneijder all’89’ per il 2-1 finale. Il resto è storia”.