Ripresa allenamenti collettivi: c’è il rinvio, ma filtra ottimismo

Ennesimo rinvio, ma filtra ottimismo. Questo, in sintesi, ciò che è emerso dalla riunione di oggi della task force dei 20 scienziati del Comitato Tecnico-Scientifico in merito all’ok sulla ripresa degli allenamenti collettivi. Una non decisione, ai fatti, un altro rinvio. Ma sembrerebbe filtrare ottimismo, come riferisce Gazzetta.it, sulla ‘valutazione’ da inviare al Ministro della Salute Roberto Speranza. L’orientamento è verso il sì, ma con una serie di norme da rispettare. Domani giornata chiave, dunque. Si attendono aggiornamenti.