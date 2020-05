Ripresa allenamenti in Serie A, la situazione squadra per squadra: oggi tamponi in casa Cagliari

In attesa di capire se il campionato di Serie A potrà ripartire e portare a termine la stagione 2019/2020, la maggior parte delle squadre ha ripreso ad allenarsi nei propri centri sportivi, pur fra limitazioni per via delle restrizioni ancora in vigore a causa del Coronavirus. Gli esercizi sono individuali, ma il Comitato Tecnico Scientifico potrebbe esprimere un parere positivo a breve. Il via libera agli allenamenti di gruppo dovrebbe arrivare nella giornata di oggi e le squadre potrebbero poi organizzarsi per le sedute. Non è ancora chiaro se a partire dal 18 maggio, come inizialmente previsto, o dal 14, anticipando i tempi. In attesa di capire come evolverà la situazione, andiamo a vedere quali squadre hanno ripreso l’attività.

ATALANTA

L’Atalanta è ripartita il 5 maggio con gli allenamenti individuali, come comunicato ufficialmente dal club. Ai calciatori bergamaschi è concesso di allenarsi in campo, non potranno però fruire di palestre, spogliatoi e docce.

BOLOGNA

Il Bologna è tornato al lavoro martedì 5 maggio: consentito “solo l’accesso ai campi, mentre spogliatoi, palestre e uffici resteranno chiusi”. Presente il medico sociale ma non lo staff. L’utilizzo dei campi sarà consentito solo a 3 giocatori per volta, distanziati fra loro.

BRESCIA

Il Brescia ha concluso le visite mediche, per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti non ci sono date ufficiali. Cellino sembra però aver cambiato idea sulla ripresa del campionato e quindi le Rondinelle potrebbero fissare a breve una data per le prime sedute.

CAGLIARI

In attesa di novità dal Comitato Tecnico Scientifico, il Cagliari ha annunciato che oggi avranno via i tamponi molecolari e i test sierologici. Ma i sardi non hanno comunicato date ufficiali per la ripresa degli allenamenti.

FIORENTINA

La Fiorentina ha ripreso gli allenamenti individuali, dopo aver effettuato i test sui calciatori negli scorsi giorni.

GENOA

Nella settimana in cui molte squadre del campionato hanno deciso di riaprire gran parte dei centri sportivi per allenamenti individuali, il Genoa rimane al palo. Il Grifone preferisce attendere indicazioni dal protocollo sanitario.

HELLAS VERONA

Anche il Verona ha ripreso gli allenamenti qualche giorno fa e prosegue il programma individuale in attesa di novità.

INTER

L’Inter ha ripreso le sedute individuali dal 6 maggio. Saranno disponibili solo i cinque campi del centro sportivo, utilizzabili da 4-5 giocatori per volta. Niente accesso agli spogliatoi e niente tamponi. Da sottolineare come il ritorno alla Pinetina sia assolutamente facoltativo.

JUVENTUS

La Juventus ha ripreso gli allenamenti dal 5 maggio. Iniziate le sedute per i calciatori presenti a Torino, seguiti da un medico e uno o due uomini dello staff. A disposizione dei giocatori anche le camere dell’hotel per la doccia, in quanto singole e nel rispetto dei protocolli sanitari.

LAZIO

La Regione Lazio ha diramato una circolare che consente l’utilizzo delle strutture a porte chiuse per lavori individuali anche per chi pratica sport di squadra a partire da mercoledì 6 maggio. I 24 calciatori biancocelesti hanno ripreso il lavoro sul campo.

LECCE

Da lunedì 4 maggio i calciatori dei salentini si stanno allenando, in via del tutto facoltativa, allo Stadio ‘Via del Mare’ in gruppi di 4-6 persone e divisi per fascia oraria. Niente staff tecnico o sanitario, né accesso agli spogliatoi.

MILAN

Anche il Milan è tornato in campo. Allenamenti ripresi dal 7 maggio.

NAPOLI

Dopo il doppio ciclo di tamponi effettuati nei giorni scorsi i ragazzi di Gattuso sono tornati ad allenarsi. Due turni di lavoro, con 4 giocatori per volta assistiti da due uomini dello staff tecnico. Aperti 3 campi di Castel Volturno. Primi esercizi con il pallone per i partenopei.

PARMA

Il Parma è tornato ad allenarsi il 6 maggio. Sedute in forma individuale dei calciatori, prime sgambate e corsette. Per il momento non sarà possibile calciare il pallone almeno fino al 18 maggio.

ROMA

La Roma è tornata ad allenarsi dal 7 maggio. Sedute individuali fino al 18 maggio, con i calciatori che saranno divisi per gruppi e spalmati sui tre campi a disposizione in modo che possano rimanere ben distanziati tra di loro.

SAMPDORIA

La Sampdoria è tornata ad allenarsi dal 6 maggio, come comunicato ufficialmente dai blucerchiati: “A partire dal 6 maggio 2020 sarà consentito ai calciatori della prima squadra solo lo svolgimento facoltativo di attività sportiva individuale presso il centro sportivo “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco”.

SASSUOLO

Il Sassuolo è stata la prima squadra a tornare ad allenarsi, da lunedì 4 maggio, secondo un programma che scagliona i giocatori dalla mattina fino alle 15: mai più di due su ognuno dei tre campi, docce e palestre chiuse, si arriva da soli in tuta e si torna a casa per la doccia. Presenti solo un medico e un preparatore.

SPAL

Nonostante il via libera dell’Emilia Romagna agli allenamenti, la SPAL ha deciso di attendere novità dalle riunioni tra FIGC e Comitato tecnico-scientifico. Ad oggi non c’è ancora una data prevista per la ripresa.

TORINO

Il Torino è tornato ad allenarsi dall’8 maggio. Per le sedute saranno impiegati sia il campo principale che quello secondario. Divisi in gruppi di sei, con tre calciatori per ogni campo: ogni seduta durerà un’ora e mezza. Ma c’è ancora chi preferisce allenarsi a casa.

UDINESE

L’Udinese ha ripreso gli allenamenti dal 5 maggio. Al centro sportivo ‘Dino Bruseschi’ campi a disposizione per l’attività motoria individuale.