“Accorciare i due tempi della partita quando si riprenderà a giocare dopo l’emergenza coronavirus, devono essere più corti dei tradizionali 45 minuti”. E’ la nuova idea proveniente dall’Inghilterra, così come annunciato da, Gordon Taylor, che come Tommasi in Italia gestisce l’associazione dei calciatori professionisti. Una novità che, se dovesse essere presa seriamente in considerazione, potrebbe poi ampliarsi anche ad altri campionati.