Ripresa Serie A, Corriere della Sera: “La FIGC vuole il modello tedesco, il Comitato boccia la proposta”

L’incontro tra FIGC e Comitato tecnico-scientifico per il protocollo sanitario sulla ripresa della Serie A si è risolto in un nulla di fatto. Serviranno altre riunioni per stabilire il percorso da seguire. Ma, a quanto sottolinea l’edizione odierna de ‘Il Corriere della Sera’, si è arrivati ad uno scontro tra le due componenti. La Federazione vorrebbe adottare il modello tedesco, ovvero isolare solo l’eventuale positivo e consentire agli altri di continuare a lavorare. Il Comitato Tecnico Scientifico vorrebbe seguire le indicazioni del decreto governativo, ovvero quattordici giorni di quarantena per chi ha contratto il virus e per tutti quelli che sono stati a contatto col soggetto infettato. Un nodo da sciogliere a tutti i costi se si vuole pensare di riprendere il campionato, cosa non certa specie alla luce degli ultimi fatti.