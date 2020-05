Ripresa Serie A, Inter furiosa: pronta la soluzione estrema per la Coppa Italia

Il calcio italiano è pronto a ripartire. C’è finalmente una data: il 20 giugno. Ma prima della ripresa della Serie A, si è optato per far giocare le semifinali di ritorno di Coppa Italia e l’eventuale finale. Una soluzione che non è piaciuta non solo al Milan, che ha espresso i propri dubbi attraverso le parole del presidente Scaroni, ma anche all’Inter. Stando a quanto riporta l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, i nerazzurri starebbero addirittura pensando ad una soluzione estrema: scendere in campo a Napoli con la Primavera.

Una provocazione dettata dal fatto che l’Inter rischia di giocare tre gare in 6 giorni: il 14 giugno a Napoli la semifinale di ritorno in Coppa Italia, il 17 giugno l’eventuale finale a Roma e il 20 giugno la partita di Serie A (resta da vedere se il recupero con la Sampdoria o la gara contro il Sassuolo). Dopo quasi tre mesi di stop non sarebbe certo l’ideale. Se ne riparlerà oggi nel Consiglio di Lega.