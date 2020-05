Vincenzo Spadafora, Ministro per lo Sport, si è rivolto al Comitato Tecnico Scientifico per chiedere la stessa applicazione delle regole che riguardano gli sport individuali anche a quelli di squadra. Nello specifico si chiede di “tornare a valutare la possibilità che le linee guida sullo svolgimento da lunedì degli allenamenti per gli atleti di interesse nazionale dei soli sport individuali vengano applicate anche a quelle degli atleti degli sport di squadra”.