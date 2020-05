Ripresa Serie A, vertice nel pomeriggio tra Gravina e Comitato tecnico-scientifico: i punti critici

Oggi alla 15.30 Gabriele Gravina incontrerà il Comitato tecnico-scientifico per fare il punto della ripresa in Italia. Gli scienziati continuano ad essere scettici sulla ripartenza e sostengono che sia necessaria la quarantena in caso di nuove positività. La Figc pensa ad un’assicurazione per i medici. Questo è uno dei nodi da sciogliere e la notizia della positività di un calciatore del Torino di certo complica la situazione. Gravina interverrà insieme al professor Zeppilli dal Comitato tecnico-scientifico del Governo. Tema della discussione proprio il protocollo per garantire, lunedì 18, la ripresa degli allenamenti collettivi. Nei prossimi giorni ci sarà una conference call con il Premier Conte e con il presidente del Coni Malagò.

Altri punti all’ordine del giorno nella riunione di oggi saranno l’organizzazione delle trasferte in sicurezza, soprattutto in quelle città (Milano, Bergamo, Brescia) dove adesso il contagio è ancora elevato. Ma si parlerà anche dei piccoli spostamenti, quelli dagli hotel-ritiro ai campi di allenamento. Pochi punti ma fondamentali per la ripresa del calcio italiano. Nel pomeriggio si dovrebbe avere un quadro più chiaro della situazione.