La risposta della Lazio alle accuse: “c’è un tentativo di spallata, la nostra reazione non si farà attendere”

La Lazio deve fare i conti con continui attacchi che sono aumentati soprattutto negli ultimi giorni. Prima l’articolo de ‘La Gazzetta dello Sport’ con il presidente Lotito che ha denunciato, poi il servizio de ‘Le Iene’ sul trasferimento di Mauro Zarate. Stefano De Martino, direttore della comunicazione della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per chiarire la situazione.

“Se da un lato c’è soddisfazione nel lavoro svolto, dall’altra parte dobbiamo tornare nuovamente in trincea, questa volta in modo inaspettato. C’è un tentativo di spallata nei confronti della Lazio, un attacco che si avvertiva da giorni e che si sta traducendo in situazioni a dir poco spiacevoli. La Società ha fatto della correttezza la propria peculiarità: non abbiamo chiesto che si parlasse bene del club ma di rispettarne il lavoro e la sua gente. Siamo una Società sana, con idee chiare: la dirigenza ha messo i giocatori nelle condizioni di rendere al meglio. Attaccare il Presidente, un dirigente o un giocatore per non motivo che non sussiste significa andare contro tutte quelle persone che la mattina si svegliano per sapere cosa accade nel mondo biancoceleste. Questo è uno straccio lanciato verso tutti, le allusioni e le frasi tra le righe non sono accettabili. La Società è vigile e risponderà a tutto ciò che verrà tirato in ballo in modo fantasioso. Negli ultimi due mesi abbiamo sempre auspicato la ripresa ed il conseguente termine del campionato per il bene del sistema e dei tifosi. Se qualcuno ha un pensiero diverso, dispiace che il comportamento che ne deriva è un attacco a testa bassa nei confronti di questa Società, che però ha sempre agito nel rispetto totale. Chi lavora nel mondo del calcio conosce bene i numeri: in questo campionato stiamo giocando bene ma non è per questo che la dirigenza si sia impegnata da sempre per far riprendere la Serie A. Intorno alla Lazio non possono essere evocati fantasmi, sarebbe disgustoso”.

“I due sentimenti sono quindi contrastanti quest’oggi: da un lato la meritata vittoria sul campo, dall’altra c’è amarezza per i riflettori puntati in modo negativo, per i quali non troviamo alcuna motivazione. Ho dato mandato ai miei collaboratori di fornire il materiale minuto per minuto al comparto legale: la Società non si farà attendere. Mi auguro che non ci siano altri motivi di discussione, ma nell’aria si avverte l’attacco nei nostri confronti: vogliamo tornare presto a parlare di calcio giocato”.