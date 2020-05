Risultati Bundesliga 26ª giornata – Il Dortmund si diverte, beffa Augusta, tris Herta: la classifica aggiornata

Risultati Bundesliga 26ª giornata – In Germania il campionato è ripartito. Si sono appena concluse le cinque gare delle 15.30 relative alla 26ª giornata di Bundesliga.

C’è qualcosa che, dopo diverse settimane, non è cambiata: i gol di Haaland. E’ sua la prima marcatura dopo la ripresa, da cui poi il Borussia Dortmund dilaga e travolge un irriconoscibile Schalke 04: 4-0 il finale. Risultato rotondo anche per l’Herta Berlino: tris in casa dell’Hoffenheim, maturato nella ripresa. Il Lipsia non va oltre il pari contro il Friburgo, capace anche di passare in vantaggio. I padroni di casa spingono per gran parte del match, ma trovano solo l’1-1 al 77′ con Poulsen. Nella foga per provare a ribaltarla, rischiano la beffa quando subiscono il gol del nuovo svantaggio in pieno recupero, annullato poi per fuorigioco. La beffa invece arriva per l’Augusta, che cade in casa contro il Wolfsburg. I locali vanno sotto, pareggiano e passano avanti, ma il Var annulla e al 91′ il gol di Ginczek decide la contesa. Pari a reti bianche tra Fortuna Dusseldorf e Paderborn. Di seguito la classifica aggiornata.