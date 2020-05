Risultati Serie A, 33ª giornata – Prevale il fattore trasferta, caos nel pomeriggio: la classifica aggiornata

Risultati Serie A, 33ª giornata – Altro weekend di Serie A che volge al termine, manca sempre meno alla fine del campionato. Prevale il fattore trasferta, con ben cinque successi col segno 2. Cambia poco in vetta, con le vittorie delle prime cinque in graduatoria: tutto facile per Juventus, Atalanta e Roma, qualche difficoltà in più per Inter e Lazio. Milan stoppato in casa dal Parma, colpaccio del Genoa a Torino. Di seguito il programma e la classifica aggiornata.

SABATO 9 MAGGIO

ORE 18

SASSUOLO-JUVENTUS 0-2

ORE 20.45

SPAL-INTER 0-1

DOMENICA 3 MAGGIO

ORE 12.30

ATALANTA-BRESCIA 4-0

ORE 15

LECCE-FIORENTINA 1-2

MILAN-PARMA 0-0

ROMA-HELLAS VERONA 3-0

SAMPDORIA-CAGLIARI 2-1

TORINO-GENOA 0-1

ORE 18

BOLOGNA-NAPOLI 2-2

ORE 20.45

UDINESE-LAZIO 0-1

LA CLASSIFICA

JUVENTUS 80 LAZIO 79 INTER 74 ATALANTA 65 ROMA 63 NAPOLI 52 PARMA 46 MILAN 45 VERONA 44 BOLOGNA 41 FIORENTINA 41 CAGLIARI 39 SASSUOLO 37 GENOA 33 TORINO 31 UDINESE 31 SAMPDORIA 30 LECCE 29 SPAL 23 BRESCIA 22