Risultati Serie A, 32ª giornata – Problemi per Lukaku e Cristiano Ronaldo, poker della Lazio: la classifica

Risultati Serie A, 32ª giornata – Altra giornata di Serie A che finisce negli annali. La Juve viene fermata sul pari dall’Atalanta, in una gara in cui succede di tutto: dalla fuga in Svizzera di Cristiano Ronaldo all’aggressione a Muriel. La Lazio ne approfitta e si sbarazza agevolmente del Sassuolo, ma c’è il giallo Lukaku. L’Inter tiene il passo grazie ai minuti finali contro il Torino di un Mazzarri che, tornato per l’occasione sulla panchina granata, si dedica al Lotto. Vincono anche Roma e Napoli, da segnalare il ritorno in campo di Gattuso. In coda, colpaccio del Genoa. Spal sempre più disperata, così come il Brescia. Pari in Cagliari-Lecce, Udinese-Sampdoria, Parma-Bologna e Fiorentina-Hellas Verona. I risultati e la classifica aggiornata.

SABATO 2 MAGGIO

ORE 18

INTER-TORINO 3-1

ORE 20.45

JUVENTUS-ATALANTA 2-2

DOMENICA 3 MAGGIO

ORE 12.30

BRESCIA-ROMA 0-3

ORE 15

CAGLIARI-LECCE 2-2

GENOA-SPAL 1-0

FIORENTINA-HELLAS VERONA 3-3

UDINESE-SAMPDORIA 0-0

PARMA-BOLOGNA 1-1

ORE 18

LAZIO-SASSUOLO 4-0

ORE 20.45

NAPOLI-MILAN 3-0

LA CLASSIFICA

JUVENTUS 77 LAZIO 76 INTER 71 ATALANTA 62 ROMA 60 NAPOLI 51 PARMA 45 MILAN 44 VERONA 44 BOLOGNA 40 CAGLIARI 39 FIORENTINA 38 SASSUOLO 37 TORINO 31 UDINESE 31 GENOA 30 LECCE 29 SAMPDORIA 27 SPAL 23 BRESCIA 22