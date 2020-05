Risultati Serie A, 36ª giornata: giallo Lazio e la Juve fa cinquina, attentato a Roma. La classifica aggiornata

Risultati Serie A, 36ª giornata – Anche la terzultima giornata di massima serie volge al termine. Due turni alla fine ed è ancora tutto aperto tra Scudetto, Champions, Europa League e salvezza. La Lazio infatti frena e la Juve ne approfitta per riagganciarla in vetta. Il Milan va avanti ma si arrende, l’Atalanta riacciuffa il pari ma sente la pressione della Roma, vittoriosa contro la Fiorentina. Vittorie esterne per Inter, Parma e Lecce, vincono anche Spal e Cagliari.

SABATO 30 MAGGIO

ORE 18

JUVENTUS-SAMPDORIA 5-0

ORE 20.45

ROMA-FIORENTINA 2-0

DOMENICA 31 MAGGIO

ORE 12.30

GENOA-INTER 0-3

ORE 15

BOLOGNA-LECCE 1-2

BRESCIA-PARMA 0-2

CAGLIARI-UDINESE 1-0

NAPOLI-SASSUOLO 0-0

SPAL-TORINO 1-0

ORE 18

HELLAS VERONA-LAZIO 0-0

ORE 20.45

MILAN-ATALANTA 3-3

LAZIO 86 JUVENTUS 86 INTER 79 ATALANTA 72 ROMA 70 NAPOLI 55 PARMA 53 MILAN 49 VERONA 45 FIORENTINA 45 CAGLIARI 43 SASSUOLO 42 BOLOGNA 41 LECCE 38 GENOA 36 TORINO 35 UDINESE 32 SAMPDORIA 30 SPAL 26 BRESCIA 22