E’ già rivalità in campionato: “può dire quello che vuole, ma siamo noi i favoriti…”

Alfonso Pedraza, calciatore del Betis in prestito dal Villarreal non è mai banale, le ultime polemiche hanno scatenato più di qualche reazione. Il giocatore è stato interpellato su Sevilla-Betis, match previsto per la ripresa del campionato: “Favorito per il derby? Betis, senza dubbio. Ho piena fiducia nei miei compagni di squadra”, ha detto ai microfoni di Onda Cero.

Josè Maria Del Nido, ex presidente del Siviglia aveva detto che tra le due squadre c’è una distanza enorme, ecco quanto ribadito da Pedraza: “Non entrerò in polemiche. Può dire quello che vuole. Sappiamo tutti la rivalità che esiste in questa città, ma la grandezza che Betis ha è innegabile. Ho optato per il Betis perché è uno dei più grandi”.

SUL CORONAVIRUS – “Quando ho scoperto che il virus era passato, ero molto spaventato dai miei genitori, fratello e nipoti, che vivevano con me. Stiamo tutti bene. Non ho sentito nulla. Solo un paio di giorni ho perso il gusto e l’olfatto ma nulla di più”.