Roma, difficoltà dal punto di vista economico: servono 94 milioni per ripianare i debiti [DETTAGLI]

La Roma non sta attraversando un ottimo momento dal punto di vista economico. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ serve una ricapitalizzare di almeno 94 milioni di euro per portare nuovamente in equilibrio i conti. Cresce il rosso della squadra della Capitale, ieri è stata approvata la situazione patrimoniale trimestrale alla data del 31 marzo 2020. C’è preoccupazione per l’indebitamento finanziario netto che ha superato il tetto record dei 278,5 milioni di euro, in crescita di 57,9 milioni rispetto al 2019. Sono da tenere sotto controllo i “debiti finanziari” pari a 308,4 milioni, di cui 270 legati al prestito obbligazionario da più di 275 milioni emesso lo scorso agosto 2019. Le voci sulla cessione non hanno di certo aiutato.