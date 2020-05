Roma, disgelo sulla cessione: telefonata Pallotta-Friedkin, la condizione per chiudere l’accordo

Non solo la ripresa del campionato, in casa Roma a tenere banco è anche il futuro del club con una situazione economica che non è delle più rosee. Dan Friedkin è interessato al club, ma negli ultimi mesi sono andati in scena diversi tira e molla. Adesso, nuove importanti novità. Secondo quanto raccontato a MF-Milano Finanza da una fonte interna al club capitolino, ieri c’è stata una telefonata breve con il presidente Pallotta e si sono “impegnati a scambiarsi nuovamente le informazioni necessarie”.

Le cose sono cambiate rispetto alle prime trattative. In primo luogo perché i conti della Roma hanno evidenziato una perdita consolidata di circa 87 milioni. La situazione dunque è molto cambiata e la valutazione iniziale di 600 milioni deve essere rivista al ribasso.