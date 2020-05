Roma, gesto d’amore dei tifosi per De Rossi: lo striscione esposto sotto casa [FOTO]

Nonostante l’addio Daniele De Rossi continua ad essere una bandiera per i tifosi della Roma. La curva Sud ha deciso di rendere omaggio all’ex centrocampista, ieri si celebrava il primo anniversario dalla sua ultima partita giocata con la maglia giallorossa, il 26 maggio 2019. Ieri notte i supporter hanno esposto uno striscione sotto casa di De Rossi. “Per chi hai corso, per chi hai lottato, per chi sei morto. Roma ti rende omaggio!”. Si tratta di una citazione ripresa dal discorso nello spogliatoio dell’ex giocatore prima della sua ultima gara contro il Parma. “Per chi ho corso? Per chi ho lottato? Per chi sono morto?”, chiedeva ai compagni.