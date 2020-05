Roma, Zaniolo punge la Lazio: “quell’inno porta sfiga” [VIDEO]

Il calciatore della Roma Zaniolo sta recuperando da un brutto infortunio, il giallorosso si candida ad essere grande protagonista per il futuro, anche per la maglia della Nazionale. Il giocatore ha deciso di pungere nuovamente la Lazio, è successo in occasione di una diretta su Instagram e durante una partita alla Play. Ad un certo punto un amico ha intonato un particolare canto sulle note dell’inno della Lazio: “Vola, Galassicos (il suo nickname social, ndr) nel cielo. Vola…”. Zaniolo ha risposto così. “Che ‘canzonaccia’! Guarda che porta sfiga, ti fa prendere quattro gol in venti minuti!” In basso ecco il video che ha fatto molto discutere.