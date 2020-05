Ronaldinho, nuovo look: come si presenta il brasiliano dopo il periodo in carcere [VIDEO]

Un periodo molto difficile, affrontato con l’umore totalmente opposto a come si è stati abituati a vederlo per anni: e cioè sempre sorridente. Ma ora Ronaldinho sembra aver passato il momento più complesso e ha cambiato anche look. L’ex campione brasiliano, dopo aver vissuto qualche settimana in carcere in Paraguay a causa di un passaporto falso, si trova adesso agli arresti domiciliari. Ma in un video su Twitter inviato al suo amico Turki Al-Sheikh mostra un look totalmente diverso, a lui nuovo. Oltre al solito cappello, infatti, una barba abbastanza lunga. Ecco le immagini.