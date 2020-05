“Ronaldinho mi regalò la maglia e mi disse di non picchiarlo”: il retroscena sul Gaucho

Ronaldinho è stato uno dei calciatori più forti, il brasiliano è stato protagonista in Italia con la maglia del Milan. Pablo Alvarez, ex difensore del Catania durante il programma radiofonico argentino “Crack Deportivo”, ha raccontato un retroscena sul Gaucho: “Durante l’intervallo di Milan-Catania a San Siro, stavamo andando negli spogliatoi e nel tunnel Ronaldinho si avvicinò a me, si tolse la maglia e mi disse: ‘Tieni, Alvarez. Per favore, non picchiarmi più’. Lui era un giocatore impossibile da fermare, era impeccabile, uno dei migliori della storia”. Su Messi: “Gli dissi che eravamo connazionali e che non mi doveva farmi fare brutta figura. Stava morendo dalle risate, ma ho anche la sua maglia nella mia collezione a casa. Se era più difficile marcare lui o Ronaldinho? Messi quella sera giocò dall’altra parte del campo, quindi non ebbi problemi. Dinho era inarrestabile”.